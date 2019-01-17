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Avustralya Açık'ta Kei Nishikori turladı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori, Ivo Karlovic'i yenerek üst tura yükseldi.

Kaynak: AA
Avustralya Açık'ta Kei Nishikori turladı
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17 Ocak 2019 07:45
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori, Hırvat rakibi Ivo Karlovic karşısında 3 saat 48 dakika süren maçı 3-2 kazanarak üçüncü tura yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında Japon Kei Nishikori, sabah seansında 69. sıradaki Hırvat Ivo Karlovic ile Margaret Court Arena'da karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ve 3 saat 48 dakika süren maçın ilk setini 6-3, ikinci setini ise 7-6 Nishikori aldı. Oyuna ağırlığını kayan Hırvat Karlovic üçüncü ve dördüncü setleri 7-5 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi.

Maç boyunca devam eden çekişme beşinci sette de sürdü ve seti 7-6 kazanan Japon tenisçi Nishikori rakibini 3-2 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

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