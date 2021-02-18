Avustralya Açık'ta kadınlar finalinin adı kondu

JENNIFER BRADY, İLK KEZ FİNALDE

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.2019 yılının şampiyonu Naomi Osaka'nın rakibi ise Amerikalı Jennifer Brady oldu.Jennifer Brady, Karolina Muchova'yı 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi.