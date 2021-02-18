Avustralya Açık'ta kadınlar finalinin adı kondu

Serena Williams'ı 2-0 yenen Naomi Osaka ile Karolina Muchova'yı 2-1 yenen Jennifer Brady, Avustralya Açık finalinde karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Avustralya Açık'ta kadınlar finalinin adı kondu
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18 Şubat 2021 09:43
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı. 

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi. 

23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı. 

JENNIFER BRADY, İLK KEZ FİNALDE

2019 yılının şampiyonu Naomi Osaka'nın rakibi ise Amerikalı Jennifer Brady oldu. 

 Jennifer Brady, Karolina Muchova'yı 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi.





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