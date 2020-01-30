Avustralya Açık'ta ilk finalist: Novak Djokovic!

En fazla Grand Slam kazananlar;



??20 Roger Federer

??19 Rafael Nadal

??16 Novak Djokovic

??14 Pete Sampras pic.twitter.com/avxaBGOImH



— Sporx (@sporx) January 30, 2020

Avusturalya Açık yarı finalinde Novak Djokovic,Rauger Federer'i 7-6,6-4,6-3'lük setlerle yenerek finale yükseldi.Djokovic Avusturalya Açık finalinde Dominik Thiem - Alexander Zverev maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.Avusturalya Açıkta finale yükselen Djokovic, "Oldukça zorlu bir karşılaşma oynadım ama son ana kadar kontrasyonumu yüksek tuttum ve şu anda finaldeyim." ifadelerini kullandı.