Avustralya Açık'ta ilk finalist: Novak Djokovic!

Avusturalya Açık yarı finalinde Novak Djokovic,Rauger Federer'i 7-6,6-4,6-3'lük setlerle yenerek finale yükseldi.
Djokovic Avusturalya Açık finalinde Dominik Thiem - Alexander Zverev maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Avusturalya Açıkta finale yükselen Djokovic, "Oldukça zorlu bir karşılaşma oynadım ama son ana kadar kontrasyonumu yüksek tuttum ve şu anda finaldeyim. Roger Federer bir tenis efsanesi ve ona karşı oynasam çok büyük bir zevk alıyorum ve bugün de öyle oldu. Şu anda tek bir amacım var; Avusturalya Açığı bir kez daha kazanmak." ifadelerini kullandı.
Djokovic Avusturalya Açık finalinde Dominik Thiem - Alexander Zverev maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Avusturalya Açıkta finale yükselen Djokovic, "Oldukça zorlu bir karşılaşma oynadım ama son ana kadar kontrasyonumu yüksek tuttum ve şu anda finaldeyim. Roger Federer bir tenis efsanesi ve ona karşı oynasam çok büyük bir zevk alıyorum ve bugün de öyle oldu. Şu anda tek bir amacım var; Avusturalya Açığı bir kez daha kazanmak." ifadelerini kullandı.
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En fazla Grand Slam kazananlar;
??20 Roger Federer
??19 Rafael Nadal
??16 Novak Djokovic
??14 Pete Sampras pic.twitter.com/avxaBGOImH
— Sporx (@sporx) January 30, 2020