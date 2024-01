Avustralya Açık Tenis Turnuvası heyecanı başlıyor!

Dünyanın en çok izlenen tenis turnuvalarından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası, yine unutulmayacak anlarla Eurosport ayrıcalığıyla sporseverlerle buluşacak. İzleyiciler ayrıca discovery+ ve Eurosport uygulaması üzerinden tüm maçları hem canlı hem de tüm ayrıntılarıyla istedikleri an kapsamlı bir şekilde izleyebilecek.



Son şampiyon Novak Djokovic, rekor kıran 11. şampiyonluk mücadelesine başlarken 2023'ün galibi Aryna Sabalenka ise sert kortta üstünlük sağlamak için dünyanın 1 numarası Iga Swiatek, Elena Rybakina ve Coco Gauff ile mücadeleye hazırlanıyor!



Eski Şampiyonlar Yorumlarıyla Karşınızda!



Eurosport'un yorumcuları arasına eklenen Avustralyalı tenis yıldızı Nick Kyrgios'un yanı sıra Boris Becker, John McEnroe, Mats Wilander, Justine Henin, Alex Corretja, Barbara Schett, Tim Henman ve Laura Robson gibi efsanevi isimler de turnuva boyunca yorumlarıyla ekranda olacak.



Warner Bros. Discovery Sports Europe İçerik ve Prodüksiyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Young, "Avustralya Açık'ı ilk kez 1995 yılında Eurosport üzerinden sporseverlere sunmuştuk. Şimdi yine Eurosport, discovery+ ve Eurosport uygulaması üzerinden turnuvanın her adımını takip edebilecekleri eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyoruz. Her adımında yine ilham verici ve mücadelelerle dolu bir turnuvaya şahitlik edeceğiz. Tenis efsaneleri ve süperstarlardan oluşan uzman yorumcu kadromuzla maçları daha hikaye dolu bir deneyime çevirdik. Bu yıl Avustralyalı tenis yıldızı Nick Kyrgios'u ekibimize kattığımız için çok heyecanlıyız" dedi.



14 Ocak Pazar'dan 28 Ocak Pazar'a kadar iki hafta sürecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası, canlı olarak Eurosport kanalları ve discovery+ ayrıcalığıyla izleyicilerle buluşacak. (Foto: Basın Bülteni)









