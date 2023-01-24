Avustralya Açık'ta Victoria Azarenka yarı finale kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 24 numaralı seribaşı Victoria Azarenka, yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde oynanan tek kadınlar çeyrek final maçında, eski dünya 1 numaralarından Belaruslu Azarenka ile dünya 3 numarası ABD'li Jessica Pegula karşılaştı.
Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 şampiyonluğu bulunan Azarenka, bir saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını son 4 arasına yazdırdı.
Azarenka, yarı finalde 22 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina ile eşleşti.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde oynanan tek kadınlar çeyrek final maçında, eski dünya 1 numaralarından Belaruslu Azarenka ile dünya 3 numarası ABD'li Jessica Pegula karşılaştı.
Avustralya Açık'ta 2012 ve 2013 şampiyonluğu bulunan Azarenka, bir saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını son 4 arasına yazdırdı.
Azarenka, yarı finalde 22 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina ile eşleşti.
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