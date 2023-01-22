Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas çeyrek finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 15 numaralı seribaşı Jannik Sinner'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, 7. gün akşam seansı maçlarıyla devam edildi.



Turnuvada daha önce 3 kez yarı final oynayan Yunan Tsitsipas, 4. turda İtalyan tenisçi Sinner ile karşılaştı.



Dört saat süren mücadeleden 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 ve 6-3'lik setlerle 3-2 galip ayrılan Tsitsipas, adını son 8 arasına yazdırdı.



Tsitsipas, çeyrek finalde dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka ile eşleşti.





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