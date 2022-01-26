Avustralya Açık'ta Sinner'i eleyen Tsitsipas, yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, adını yarı finale yazdırdı.



Rod Laver Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Tsitsipas, 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaştı.



Toplam 2 saat 6 dakika süren maçta yakaladığı 4 servis kırma fırsatını da değerlendiren 23 yaşındaki Tsitsipas, rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.



Yunan tenisçi, Avustralya Açık'ta 3, grand slam kariyerinde ise 5. kez yarı finale yükseldi.



Tsitsipas, yarı finalde Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile Rus Daniil Medvedev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Yunan sporcu, dünya 2 numarası Medvedev ile bugüne kadar oynadığı 8 maçın 6'sını kaybederken, Auger-Aliassime karşısında 7 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.





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