Avustralya Açık'ta Nadal son 4'e kaldı, Krejcikova elendi

Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal yarı finale çıkarken, kadınların 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralya Açık'ta Nadal son 4'e kaldı, Krejcikova elendi
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25 Ocak 2022 15:41
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal yarı finale çıkarken, kadınların 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2009 şampiyonu Nadal ile Avustralya Açık'ta ilk kez son 8'e kalan Denis Shapovalov (14 numaralı seribaşı) karşılaştı.

Nadal, çok fazla basit hata yapan rakibine karşı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 öne geçti ancak Shapovalov, güçlü servislerinin de yardımıyla sonraki setleri 6-4 ve 6-3 alarak maça ortak oldu.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 35 yaşındaki Nadal, tıbbi mola alarak başladığı final setini 6-3, 4 saat 8 dakika süren mücadeleyi de 3-2 kazandı.

2. setin ilk oyununun ardından Nadal'ı, puanlar arasında düzenli olarak zaman geçirdiği gerekçesiyle hakeme şikayet eden ve ceza vermediği için tepki gösteren Shapovalov, maç puanı sonrası raketini kırdı.

- Keys, Krejcikova'yı saf dışı bıraktı

Tek kadınlarda ise Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıkan 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile dünya sıralamasının 51. basamağındaki Madison Keys karşı karşıya geldi.

Korttan 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Keys, 2015'ten sonra 2. kez Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.

 
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