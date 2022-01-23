Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty, ABD'li Amanda Anisimova'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, çeyrek finalde
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23 Ocak 2022 17:36
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty, ülkesinde çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde 25 yaşındaki Barty, daha önce son şampiyon Naomi Osaka'yı yenen ABD'li Amanda Anisimova'yı 6-4, 6-3 setlerle mağlup etti.

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor.

Barty, çeyrek finalde başka bir Amerikalı Jessica Pegula ile karşılaşacak. Pegula, beşinci seri başı Maria Sakkari'yi yenmişti.

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