Avustralya Açık'ta Berrettini, çeyrek finalde Monfils ile karşılaşacak

Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta'yi mağlup ederek çeyrek finalde Monfils'in rakibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Avustralya Açık'ta Berrettini, çeyrek finalde Monfils ile karşılaşacak
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23 Ocak 2022 17:29
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı sonrası yapılan maçlarda Berrettini, İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta'yi 7-5, 7-6 (4), 6-4 setlerle 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Diğer dördüncü tur maçında, 17 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Sırp tenisçi Miomir Kecmanovic'i 7-5, 7-6(4), 6-3 setlerle yendi.

Böylece, Avustralya Açık'ta Monfils, Berrettini'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.

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