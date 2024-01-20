Avustralya Açık'ta Alcaraz, 4. turda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçlarına devam edildi.



Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Juncheng Shang'a karşı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 öne geçti.



İspanyol tenisçi, maçın 3. setinde de 1-0 öndeyken Çinli rakibinin sakatlanarak oyuna devam edememesi nedeniyle karşılaşmayı kazanarak 4. tura çıktı.



Tek erkeklerde 14 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, Sırp raket Miomir Kecmanovic'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.



9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise 21 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert'i 3-1 yenerek 4. tura çıktı.



Kadınlarda Azarenka ve Zheng 4. turda



Tek kadınlarda 18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka, 11 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 3. turda 6-1, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.



İki Çinli kadın tenisçinin karşılaştığı maçta, 12 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, Yafan Wang'ı 6-4, 2-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.



