Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs

Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Haber; AA
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Avustralya Açık öncesi 3 kişide koronavirüs
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23 Ocak 2021 15:18
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi 3 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı açıklandı.

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, Melbourne kentinde sıkı denetimli karantinaya alınan 3 kişinin içinde oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Söz konusu kişilerde, İngiltere'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesi artan yeni tip koronavirüs çeşidinin tespit edildiği de vurgulandı.

 Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.



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