Avustralya Açık'ın katılımcı listesinde Djokovic var, Serena yok

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in adı organizasyonun açıkladığı katılımcı listesinde yer aldı.



Avustralya Açık organizatörleri tarafından yayımlanan listede, tek erkeklerde dünya 1 numarası Djokovic'in yanı sıra aşı olup olmadığını paylaşmayan klasmanın 2 numarası Rus Daniil Medvedev ile 4 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas da bulunuyor.



Kariyerinde 7'si Avustralya Açık'ta olmak üzere toplam 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki ABD'li Serena Williams ise hazır olmadığı gerekçesiyle turnuvaya katılmayacak.



En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal, turnuvaya katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacağını açıklamıştı.



Kariyerindeki grand slam şampiyonluklarının neredeyse yarısını (9 kez) Avustralya Açık'ta elde eden Djokovic, İtalya'nın Torino kentinde katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Melbourne'deki turnuvada yer alıp almayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.



Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.



Bu arada geçen ay Sırbistan televizyon kanalı Prva'ya konuşan Novak Djokovic'in babası Srdjan, Avustralya Açık'ta yaşanan Kovid-19 aşı zorunluluğunu eleştirerek, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim." ifadelerini kullanmıştı.





İLGİLİ VİDEO