"Avrupa'sız Fenerbahçe olmaz!"

Fenerbahçe'de teknik heyet, oyuncuları kalan 3 maçta Avrupa hedefine odaklamaya çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
'Avrupa'sız Fenerbahçe olmaz!'
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10 Temmuz 2020 12:24
Teknik heyet, oyuncuları kalan 3 maçta Avrupa hedefine odaklamaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, antrenörler Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio, futbolcularla bire bir sohbetler yapıyor.

G.Birliği maçında büyük bir fırsat teptiklerini belirten hocalar, "Avrupa biletini alabilmek için kalan 3 maçı da kazanacak güçteyiz. F.Bahçe'nin 2 yıl üst üste Avrupa'ya katılamaması prestij kaybıdır. O nedenle bunu başarmak zorundayız" diyerek futbolcuların konsantrasyonunu yüksek tutmaya çalışıyorlar.

 



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