'Avrupa'sız Fenerbahçe olmaz!'

Teknik heyet, oyuncuları kalan 3 maçta Avrupa hedefine odaklamaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Tahir Karapınar, antrenörler Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio, futbolcularla bire bir sohbetler yapıyor.



G.Birliği maçında büyük bir fırsat teptiklerini belirten hocalar, "Avrupa biletini alabilmek için kalan 3 maçı da kazanacak güçteyiz. F.Bahçe'nin 2 yıl üst üste Avrupa'ya katılamaması prestij kaybıdır. O nedenle bunu başarmak zorundayız" diyerek futbolcuların konsantrasyonunu yüksek tutmaya çalışıyorlar.







