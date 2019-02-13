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Avrupa'nın gözü, Türk Telekom Stadı'nda olacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Benfica maçı öncesi Avrupa'nın dev takımlarının gözlemcileri, Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na gidecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Avrupa'nın gözü, Türk Telekom Stadı'nda olacak!
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13 Şubat 2019 17:01
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacağı maça gözlemciler akın edecek. Gözlemciler, Galatasaray karşısında Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i yakın takibe alacak.

Portekiz basınında çıkan habere göre bu sezon Benfica ile gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldızın yanı sıra defansta sakat olan Jardel'in yerine görev alacak olan Ferro da gözlemcilerin izleyeceği bir diğer oyuncu olacak.

REAL MADRID, MANU, PSG...

Bu sezon Benfica forması ile 23 maça çıkıp 9 gol ve 5 asist üreten Felix'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi 120 milyon euro olarak belirlenmişti. 10 numara pozisyonunda görev alan genç yıldız ile Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint-Germain yakından ilgileniyor.

Benfica'da sadece bu iki oyuncu değil, aynı zamanda Bruno Lage'nin de göstereceği performans merak konusu. Bu sezon Benfica B takımından A takımını devralan ve son olarak Nacional karşısında alınan 10-0'lık galibiyetle adını tüm Avrupa'ya duyuran Lage'nin de Avrupa arenasında vereceği ilk sınavın nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

BRUNO LAGE'NİN KADER MAÇI OLACAK

Bruno Lage'nin Benfica'daki geleceğinin de Galatasaray maçına bağlı olduğu belirtiliyor. Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira'nın Lage'den memnun olduğu, Galatasaray'ı da geçmesi halinde genç teknik direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamayacağı kaydedildi.

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