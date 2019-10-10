Avrupa'nın en golcüsü Manchester City

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Barcelona deplasmanda zorlanıyor

Gollerin yarısından fazlası Lewandowski'den

Serie A'da Atalanta rüzgarı

Neymar golle döndü

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) geride kalan haftalarda en çok gol atan takımlar sıralamasında Manchester City zirvede yer aldı.İngiltere Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, puan kayıpları yaşadığı ilk 8 haftada Liverpool'un 8 puan gerisine düşse de gol yollarında etkili performansıyla rakiplerine gözdağı veriyor.Bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandıran Manchester ekibi, en çok gol atan takımlar sıralamasında Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımları geride bıraktı. Maç başına 3.3 gol ortalamasıyla oynayan Guardiola'nın öğrencileri, Etihad Stadı'nda 14, deplasmanda ise 13 gol atarak dengeli bir tablo ortaya koydu.Manchester City'de Arjantinli Sergio Agüero 8, Raheem Sterling de 6 golle takımlarının skor yüküne önemli katkı sağladı.Lige 8'de 8 yaparak şampiyonluk yolunda taraftarlarını heyecanlandıran UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, 20 golle Premier Lig'in en çok gol atan ikinci takımı oldu.Eski futbolcusu Frank Lampard'ı takımın başına getiren ve transfer yasağı nedeniyle altyapıdan gelen futbolcularıyla bu sezon başarı hedefleyen Chelsea, 18 gol ve maç başına 2.3 ortalamayla 8 haftayı geride bıraktı.Chelsea'nin 22 yaşındaki İngiliz yıldızı Tammy Abraham, attığı 8 golle krallık yarışında Agüero ile zirveyi paylaşıyor.İspanya La Liga'da son iki yılın şampiyonu Barcelona, geride kalan 8 haftada 20 gol atarak en skorer takımlar sıralamasında Manchester City'yi takip etti.Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyen Katalan ekibin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, şu ana kadar sadece bir gol atarken, Luis Suarez 4, Antoine Griezmann 3 gol kaydetti.Gollerin yüzde 80'ini Nou Camp Stadı'nda atan Barcelonalı futbolcular, deplasmanda fileleri havalandırmakta zorlandı. Osasuna ve Getafe deplasmanlarında 4 gol bulan Barcelona, Athletic Bilbao ve Granada deplasmanlarında ise gol yollarında etkili olamadı.La Liga'da puan tablosunda arzuladığı yerde olmasa da Villarreal attığı 19 golle en skorer takımlar arasında yer alıyor. Oynadığı 8 maçta da gol atma başarısını gösteren 9. sıradaki Villarreal, kalesinde 13 gole engel olamadı.Takımın başına yeniden Zinedine Zidane'ı getiren Real Madrid, 16 golle beş büyük ligdeki takımlar arasındaki 10. sırada yer alıyor.Maç başına 2 gol ortalamasıyla oynayan ve puan cetvelinin zirvesinde yer alan Madrid temsilcisinde, Karim Benzema 6 gol üretti.Bungesliga'da son 7 yılın şampiyonu Bayern Münih, Avrupa'nın beş büyük liginde 20 gole ulaşan bir başka takım oldu.Bavyera ekibinde, rakip fileleri 11 kez havalandıran Robert Lewandowski, takımının skor yükünün yarısından fazlasını tek başına karşıladı. Philippe Coutinho ve Ivan Perisic ikişer gol kaydetti.Ligdeki bütün maçlarında skor üreten Borussia Dortmund, 19 golle Bungesliga'nın en golcü ikinci takımı olurken, geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Borussia Mönchengladbach'ın yanı sıra Freiburg ve Leipzig 15'er gol attı.Cristiano Ronaldolu Juventus'un liderlik koltuğunda oturduğu İtalya Serie A'da en çok gol atan takım unvanını Atalanta elinde tutuyor.Zirvede Juventus ve Inter'i takip eden Atalanta, 7 haftada rakip fileleri 18 kez havalandırdı. Geçen sezon ligde 23 gol atarak takımının başarısında büyük rol oynayan Kolombiyalı golcü Duvan Zapata, bu sezon da 6 golle iyi bir başlangıç yaptı.Serie A'da Napoli 15, ilk 6 haftayı galibiyetle kapatan Inter ise 14 gol kaydetti.Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, 9 haftada 17 gol ve maç başına 1.9 ortalamayla beş büyük ligin takımları arasında 9. sırada yer aldı.Sakatlıktan dönen ve bu sezon ligde 5 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 4 golle en skorer isim oldu. Uruguaylı Edinson Cavani 2, Fransız yıldız Kylian Mbappe de 1 gollük katkı sağladı.Fransa'da PSG'yi 16 golle zirve yarışı veren Angers, 15'er golle de Bordeaux ve Monaco izledi.