Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa'nın en büyüğü Bayern Münih oldu! Alman Panzeri, PSG'yi Portekiz'deki finalde 1-0 mağlup ederek tarihinin 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da yakaladıkları pozisyonlarla sahaya gol atmak için çıktığını gösterdi ve ilk yarım saatte iki takım da pozisyonlar buldu. 22. dakikaya gelindiğinde ise Lewandowski'nin şutu direğe takıldı. PSG ise Mbappe, Neymar ve Di Maria ile kaleye gitse de ilk yarıda gol sesi çıkmadı.İkinci yarıda karşılaşmada gergin anlar yaşandı. Özellikle golden önce Bayern Münih'ten 2, PSG'den 1 isim sarı kart gördü. Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Kingsley Coman sahneye çıkarak golünü kaydetti. Kimmich'in şık ortasında Coman kafayla topu ağlara göndererek şampiyonluğu getiren golü kaydetti.73. dakikaya gelindiğinde ise PSG Mbappe'nin yerde kalmasıyla penaltı bekledi ancak VAR devreye girerek devam kararı verdi. Maçın son dakikalarında PSG Draxler, Kurzawa, Choupo Moting'i oyuna alarak gol yollarında etkili olmak istedi ancak kalan dakikalarda gol olmayınca Bayern sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.Maçın son dakikalarında Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in kurtarışları maça damga vurdu. Üst üste pozisyonlarda Neuer'in kurtarışları PSGli futbolcuları çaresiz bırakırken finalin kahramanı şüphesiz Alman file bekçisi oldu.Bayern Münih tarihinin 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak maç sonunda büyük coşku yaşadı.Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat (Dk. 80 Kurzawa), Marquinhos, Paredes (Dk. 65 Verratti), Herrera (Dk. 72 Draxler), Di Maria (Dk. 80 Choupo-Moting), Neymar, MbappeNeuer, Kimmich, Boateng (Dk.25 Süle), Alaba, Davies, Thiago Alcantara (Dk. 86 Tolisso), Goretzka, Müller, Coman (Dk. 68 Perisic), Gnabry (Dk.68 Coutinho), LewandowskiDk. 59 Coman (Bayern Münih)Dk. 28 Davies, Dk. 52 Gnabry, Dk. 56 Süle, Dk. 84 Silva, Dk. 90+4 Müller (Bayern Münih), Dk. 52 Paredes, Dk. 81 Neymar, Dk. 86 Kurzawa (PSG)