Avrupa'nın devleri Altınordu'yu izleyecek

Son yıllarda altyapısından yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi yeni yıldızların Avrupa'da ses getirmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, hafta içinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev alan futbol adamları tarafından mercek altına alınacak.İzmir temsilcisi 3 gün boyunca Almanya'dan FC Bayern Münih, Borussia Dortmund, VFB Stuttgart, Eintracht Frankfurt ve TSG Hoffenheim, Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven, İngiltere'den Manchester United, Manchester City ve Liverpool, İspanya'dan Villareal ve Valencia, Ukrayna'dan Shaktar Donetsk, Rusya'dan Zenit, İsviçre'den Basel, Avusturya'dan Salzburg kulüplerinin temsilcilerini konuk edecek.Aralarında altyapı sportif direktörü, altyapı direktörü, altyapı oyuncu izleme şefi ve oyuncu izleme antrenörleri olan Avrupalı futbol adamları öncelikle 14 Ocak Pazartesi günü Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde başlayacak 20'nci Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nda oynanacak müsabakaları takip edecek. Daha sonra ise kulübün tesislerinde incelemelerde bulunacak.Ege Kupası'na Altınordu Yönetimi tarafından davet edilen ünlü futbol adamları, kırmızı-lacivertlilerin altyapı takımları arasında oynanacak özel bir karşılaşmayı da izleyerek gelecek vaadeden isimleri notları arasına yazacak. İzmir temsilcisi hem yetiştirdiği futbolcularla hem de tesisleri ve felsefesiyle Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor.