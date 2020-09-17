Avrupa'nın bacasız fabrikası Juventus

JUVE'NİN EN ÇOK KAZANDIĞI 5 OYUNCU

BENFICA VE PORTO İLK 10'DA

Juventus, son 5 yılda 730 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı ve son 20 yılın bu alanda en çok kazanan kulübü oldu. #SporxGrafik 💸



◉2020-21: 95M€

◉2019-20: 202M€

◉2018-19: 110M€

◉2017-18: 146M€

◉2016-17: 177M€ pic.twitter.com/EFOVbhhdi8



— Sporx (@sporx) September 16, 2020

Avrupa'da pandeminin de etkisiyle son dönemde transfer piyasasında hafif bir durgunluk gözlense de transferler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın dev kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için hamlelerini yaparken, bir yandan da oyuncu satışı ile bütçelerini dengelemeye çalışıyor.Son 20 yılın raporuna baktığımızda Avrupa'da oyuncu satışından en çok kazanan sürpriz bir ekip ortaya çıkıyor, Serie A'nın şampiyonu Juventus.Agnelli ailesinin sahibi olduğu Juventus, özellikle son 5 yılda yaptığı 730 milyon euroluk oyuncu satışı ile son 20 yıllık bilançoda toplam 1 milyar 440 milyon euroluk oyuncu satışı yaptı ve dünyanın oyuncu satışından en çok gelir elde eden kulübü oldu.2017'de Pogba'yu 105 milyon euro bonservis bedeliyle gönderen Juventus, Zidane için 77,5 milyon euro, Cancelo için 65 milyon euro, Pjanic için 60 milyon euro ve Bonucci için 42 milyon euro bonservis bedelini kasasına koydu.Avrupa'nın altyapısı olarak görülen ve yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Portekiz ekipleri Benfica ve Porto da, son 20 yılın en çok transfer satışı yapan kulüpleri arasında yer aldı.İki takım da toplamda 1 milyar 180 milyon euroluk satış gerçekleştirdi ve 6. sırayı paylaştı.