Avrupa'nın 5 büyük liginde haftanın raporu!

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.



İngiltere'de Everton ve Liverpool, İspanya'da Real Sociedad, İtalya'da Milan, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Lille ve Paris Saint Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



Premier Lig



Haftaya lider giren Everton, deplasmanda karşılaştığı Southampton'a 2-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Lige 4'te 4 yaparak başlayan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, son iki haftada 5 puan kaybetti.



Geriye düştüğü maçta Sheffield United'ı 2-1'lik skorla geçen son şampiyon Liverpool, iki hafta aradan sonra haftayı üç puanla kapadı.



Sezona hızlı bir giriş yapan Aston Villa, Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United'a 20 dakikada yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Birmingham ekibi, ligdeki ilk yenilgisini aldı.



Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in kadrosunda yer aldığı Leicester City ise zorlu Arsenal deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Premier Lig'in 6. haftasının ardından 13 puanlı Everton ve Liverpool liderliğini paylaşırken, 12 puanlı Aston Villa (bir maçı eksik) ve Leicester City bu takımları takip etti.



La Liga



Futbolseverlerin merakla beklediği "El Clasico"da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 3-1 yendi.



Real Sociedad, sahasında Huesca'yı 4-1'lik skorla geçerek ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.



Demir Grup Sivasspor ile UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Villarreal, deplasmanda Cadiz ile golsüz berabere kaldı.



Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, sahasında Granada'ya 1-0 mağlup olurken, Atletico Madrid ise Real Betis'i 2-0 yendi.



La Liga'nın 7. haftası sonunda puanını 14'e çıkaran Real Sociedad, liderliğini korudu. Real Madrid ve Granada (birer maçları eksik) 13, Villarreal 12 puanla zirve takibini sürdürdü.



Serie A



Son 9 yılın şampiyonu Juventus, sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçından da bir puanla ayrılırken, milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.



Napoli, geriye düştüğü deplasman maçında Benevento'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.



Sassuolo, 77 ile 85. dakikalar arasında 4 gole sahne olan haftanın açılış maçında Torino ile 3-3 berabere kaldı.



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bugün sahasında Roma'yı ağırlayacak.



Serie A'da maç eksiğine karşın Milan 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 11'er puanlı Napoli ve Sassuolo, 10 puanlı Inter ve 9 puanlı Juventus izledi.



Bundesliga



Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i 2-1 yendi.



Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



Borussia Dortmund derbi maçta Schalke 04'ü 3-0'lık skorla geçerken, Stuttgart sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.



Bundesliga'nın 5. haftası sonunda Leipzig 13 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ve Borussia Dortmund 12, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen ve Eintracht Frankfurt 8 puanla Leipzig'i takip etti.



Ligue 1



Sezona iki yenilgiyle başlayan Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Dijon'u 4-0 yenerek galibiyet serisini altı maça çıkardı.



Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in beraberlik golünü Burak Yılmaz kaydetti.



Rennes sahasında Angers'e 2-1 mağlup olurken, Olympique Marsilya deplasmanda Lorient'i tek golle geçti.



Ligue 1'de 8. haftanın ardından 18'er puanla PSG ve Lille liderliği paylaşıyor. Bu iki takımı 15'er puanla Rennes ve Olympique Marsilya takip ediyor.



