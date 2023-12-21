Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 11:58 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:58

Avrupakent GYO (AVPGY) halka arz neden düştü? Avrupakent halka arz hisse yorumları

Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (AVPGY) bugün borsada halka arz hissesi olarak işlem görmeye başladı. Peki Avrupakent GYO (AVPGY) halka arz neden düştü? Avrupakent halka arz hisse yorumları

Avrupakent GYO (AVPGY) halka arz neden düştü? Avrupakent halka arz hisse yorumları
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Bugün borsada GONG Avrupakent GYO için çaldı. Halka arz listesine düzenli giren bireysel borsa yatırımcıları Avrupakent GYO ile ilgili tavan serisinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki Avrupakent GYO (AVPGY) halka arz neden düştü? Avrupakent halka arz hisse yorumları

Avrupakent GYO halka arz neden düştü?

Avrupakent GYO, halka arz hissesinin ilk gününde tavan bozdu. Avrupakent GYO 2010 yılında kuruldu. Avrupakent GYO, gayrimenkul, parakende, turizm ve sanayi sektörlerinde 46 yılı aşkın süredir hizmet veriyor.


Avrupakent GYO, lot fiyatı 55,08 Türk lirasından talep oluşturmaya başladı. 13-14-15 Aralık tarihlerinde talep toplayan Avrupakent GYO, 21 Aralık günü BIST işlem tarihi olarak işlem görmeye başladı. Kişi başı 25-26 lot dağıttı. Toplam 3 miyon 653 bin 597 yurtiçi bireysel yatırımcı sayısı ve 78 milyon 630 bn 631 Türk lirası lot dağıtımı olarak açıklama yapıldı. Borsa yatırımcıları Avrupakent GYO ile ilgili hisse artış grafiğini yakından takip ediyor.
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