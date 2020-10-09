Basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko organizasyonda ikinci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ikinci maçını da kaybetti. Sarı-lacivertli ekip ribauntlarda Anadolu Efes'e 48-22 üstünlük sağlarken, aynı zamanda kulübün EuroLeague rekoru da kırıldı.Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikasını Fenerbahçe Beko, Ulanovas'ın etkili oyunuyla 10-7 üstün geçti. Simon'un hücumda verdiği 8 sayılık katkıyla 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakikada skoru 17-10'a getirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun Melih Mahmutoğlu, Brown ve Vesely ile bulduğu basketlere Micic, Pleiss ve Dunston'la yanıt veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, 9-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada öne geçti: 23-25. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği kalan bölümde sarı-lacivertli ekip, De Colo'nun skorer oyunuyla soyunma odasına 42-35 üstün gitti.Üçüncü periyotta iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Takımlar, ilk 5 dakikada 6'şar sayı kaydedebildi. Anadolu Efes, Beaubois ve Simon'un üst üste kazandırdığı basketlerle 28. dakikada öne geçti: 51-50. Son bölümde dış atışlardan peş peşe 3 isabet bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 61-54 önde girdi.Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Simon ve Anderson'un art arda basketleriyle 35. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 62-63. Yaptığı etkili savunmayla lacivert-beyazlı takımı top kayıplarını zorlayan ve savunma ribauntlarında hata yapmayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun basketiyle 38. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 64-74. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.Sinan ErdemBoris Ryzhky (Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8, Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan TuncerBrown 17, De Colo 20, Ulanovas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 13, Eddie 3, Melih Mahmutoğlu 5, Hamilton 4, Pierre 1, Ali Muhammed 323-1635-4254-6129.48 Eddie (Fenerbahçe Beko)