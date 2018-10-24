Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ligin 4. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, ligin ilk 3 haftasını galibiyetle tamamlarken, Anadolu Efes ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
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Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ligin 4. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, ligin ilk 3 haftasını galibiyetle tamamlarken, Anadolu Efes ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın