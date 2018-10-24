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Avrupa'da Türk derbisi heyecanı!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 25 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Avrupa'da Türk derbisi heyecanı!
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24 Ekim 2018 13:27
Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ligin 4. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, ligin ilk 3 haftasını galibiyetle tamamlarken, Anadolu Efes ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

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