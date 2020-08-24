Avrupa'da transferin gözdesi; Uğurcan Çakır

Bordo-Mavili altyapının yetiştirdiği en değerli oyuncuların başında gelen Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor... Trabzonspor'da eldivenleri devralıp, kaleye geçtiğinden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki file bekçisiyle İngiliz devi Liverpool başta olmak üzere birçok takım ilgilense de şu an masada İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz temsilcisi Brighton'ın olduğu öğrenildi. Avrupa'ya sıcak bakıyor



İki ekibin de Fırtına'ya resmi tekliflerini ilettiği belirtilirken, pazarlıkların da kıran kırana sürdüğü kaydedildi. Bordo- Mavililer, Uğurcan'dan en az 20 milyon Euro'luk bir gelir beklerken, genç kaleci de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor. Tüm transfer kararını yönetime bırakan başarılı eldivenin tek şartı, düzenli olarak oynayabileceği bir takıma imza atmak. Yönetimin de son kararını verirken, Uğurcan'ın bu talebini de dikkate alacağı gelen haberler arasında yer alıyor.







