Avrupa'da transferin gözdesi; Uğurcan Çakır

Birçok Avrupa ekibini peşine takan 24 yaşındaki kaleci için şu anda masada Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile İngiliz ekibi Brighton bulunuyor. İki kulüple de pazarlıklar devam ederken, yönetim bu transferden en az 20 milyon Euro bekliyor.

Haber; Fanatik
Avrupa'da transferin gözdesi; Uğurcan Çakır
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24 Ağustos 2020 09:41
Bordo-Mavili altyapının yetiştirdiği en değerli oyuncuların başında gelen Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor... Trabzonspor'da eldivenleri devralıp, kaleye geçtiğinden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki file bekçisiyle İngiliz devi Liverpool başta olmak üzere birçok takım ilgilense de şu an masada İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz temsilcisi Brighton'ın olduğu öğrenildi. Avrupa'ya sıcak bakıyor

İki ekibin de Fırtına'ya resmi tekliflerini ilettiği belirtilirken, pazarlıkların da kıran kırana sürdüğü kaydedildi. Bordo- Mavililer, Uğurcan'dan en az 20 milyon Euro'luk bir gelir beklerken, genç kaleci de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor. Tüm transfer kararını yönetime bırakan başarılı eldivenin tek şartı, düzenli olarak oynayabileceği bir takıma imza atmak. Yönetimin de son kararını verirken, Uğurcan'ın bu talebini de dikkate alacağı gelen haberler arasında yer alıyor.



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