Avrupa'da takımlarımızın büyüklüğü evde kaldı

Takımlarımızın Avrupa başarısı her geçen yıl düşerken diğer ülkelere karşı durumumuz da kötüye gidiyor... Sezon başı tüm transferlerini lig şampiyonluğunu düşünerek yapan yöneticiler, iş Avrupa'ya gelince turist gibi gidip dönüyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maça çıkacak Başakşehir, açılışı 2-0'lık Leipzig yenilgisiyle yaptı. Beşiktaş önce Şampiyonlar Ligi ardından da Avrupa Ligi'nde elemeyi geçemedi. Tarihinde Avrupa şampiyonluğu olan Galatasaray iki maç kazanıp üçüncüsünde havlu attı. Alanyaspor, tarihinin ilk Avrupa mücadelesinde rakibini geçemedi ve kendi ligine döndü.



2016-2017'DE MÜTHİŞ PERFORMANS

Son 10 yıla baktığımızda 2016- 17 sezonunda 20 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi ile büyük bir başarıya imza atan ve Avrupa'da 7. en iyi ülke olmamıza neden olan takımlarımız, son üç sezonda tabloyu tersine döndürdü. Türkiye 2017-2018 sezonunda 11., 2018-2019 sezonunda 17., 2019-2020 sezonunda ise 18. sırada yer alabildi.



2 SORU 2 CEVAP

1- Bu sezon Avrupa'da mücadele eden takımlarımız tam anlamıyla döküldü… Bu yolun sonu nereye varır?

2- Avrupa maçları futbolcular için bir vitrinken mücadele gücümüz neden bu kadar az ve bu sonuçlar Milli Takım'ı etkiler mi?



ALİ GÜLTİKEN



Kısır çekişmeler bugünleri getirdi



1-Bu yolun sonu zaten belliydi. Çok da sürpriz olmadığını son yıllardaki skorlara baktığımızda görüyoruz. Sürekli olarak baş aşağı giden bir sürecimiz var. Takımlar kendi kısır iç çekişmeleri nedeniyle maalesef ciddi bir ivme kaybettiler. Derinine indiğimizde bunun birçok sebebi var: İşin başında kaynakların yanlış kullanılması, ehil ellerde olmayan futbol yönetimleri, günlük popülizm için kullanılan kulüpler, başarıyı yalnızca transfer dönemlerinde oyuncuya imza attırmak olarak gören düşünce yapısı ve işin başındakilere hesap soracak bir sistemin olmaması bugünleri getirdi.



Kadro istikrarı yok



2-Milli Takım'ı etkileyeceğini düşünmüyorum. Orayı oluşturan oyuncuların birçoğu yurt dışındaki kulüplerde oynuyorlar. Büyük kulüpler artık Milli Takım oyuncu grubunun belirleyicisi olmaktan çıktılar. İyi liglerde oynayan oyuncularımız oradaki birikimlerini yansıtabildikleri için Milli Takımımız farklı bir yolda ilerliyor. Kulüplerimizin artık oyuncu grupları çoğunlukla yabancılardan oluştuğu için ilk soruda bahsettiğimiz konular, gelen oyuncuların kalitesi ve yaşı da bunda etkili oluyor . Takım kadroları da istikrarsız… Dünyanın en büyük 5 kulübünden biri olan Real Madrid bu sene süreci transfer yapmadan tamamladı. Süper Lig'de bu sene yapılan yalnızca yabancı transferi 200'ün üzerinde. Parası ve gücü olanların transfer yapmadığı, borç batağında olup, istikrarı değil sürekli dışarıdakinin peşinde koşan bir zihniyetin mukayesesini de okurlarımıza bırakalım.



MURAT ÖZBOSTAN



Avrupa'yı masraf olarak gören kafa



1-Teknik adamların Avrupa'da başarılı olma gibi bir düşünceleri ve idealleri yok. Bu nedenle yaşanan bu tablo normal... "Varsa yoksa lig" diyen bir kesim spor adamı var! Maç kadrolarını bile ona göre yapıyor. Çünkü taraftarın da artık Avrupa umurunda değil. 'Aman ligde kötü sonuç almayalım da ne olursa olsun' diyen bu kesim zaten Avrupa'da başarılı olamaz. 'Avrupa'ya gidiş geliş masraflı oluyor' diyen yönetici de başarılı olamaz. TFF, Avrupa kupalarına katılmak için yeni kriterler getirmeli.



Zararı Ay-Yıldız görüyor



2-Milli Takım bir hafta içinde 3 maç yaptı. Almanya, Rusya ve Sırbistan ile 3 beraberlik, eleştiri konusu oldu... Avrupa'da kulüpler tel tel dökülüp, ülke futbolunun itibarını zedelerken, zararı da Ay-Yıldız görüyor... Sonra beklentiler Milli Takım'a yoğunlaşınca hayal kırıklığı da büyük oluyor. Aynı eleştiri bu kulüplere niye yapılmıyor! Kulüpler Avrupa'da başarılı olsa bunun psikoloji ve havası Milli Takım'ı da olumlu etkiler.



