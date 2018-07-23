Avrupa'da rakipler belli oluyor!





Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında biri olan UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turu kuraları çekildi.İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenenen kura çekiminde, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.Detaylar birazdan...