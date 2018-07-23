Avrupa'da rakipler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ve ikinci turu geçmesi halinde Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

22 Temmuz 2018 10:50
Avrupa'da rakipler belli oluyor!
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında biri olan UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenenen kura çekiminde, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn engelini geçerse LASK - Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Aberdeen - Burnley eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

Detaylar birazdan...

Kaynak: AA

Diğer Haberler

Stoke City tamam, Ndiaye direniyor! Transferler

Stoke City tamam, Ndiaye direniyor!
Benfica para değil, prestijin peşinde! Fenerbahçe

Benfica para değil, prestijin peşinde!
Fabri, Güneş'e ayrılığın sebebini açıkladı Transferler

Fabri, Güneş'e ayrılığın sebebini açıkladı
Janssen'den Tottenham'a; 'Beni gönderin' Transferler

Janssen'den Tottenham'a; "Beni gönderin"
Ricardo Quaresma'dan transfer yanıtı! Transferler

Ricardo Quaresma'dan transfer yanıtı!
Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi Transferler

Fenerbahçe'den Enes Ünal'a kiralama teklifi
Fenerbahçe'den Ayew operasyonu! Transferler

Fenerbahçe'den Ayew operasyonu!
Beşiktaş'ın Real Betis'e Adriano yanıtı! Transferler

Beşiktaş'ın Real Betis'e Adriano yanıtı!
Beşiktaş'ın Fabri ve Quaresma planı! Transferler

Beşiktaş'ın Fabri ve Quaresma planı!
Daha fazla göster
1

Benfica'nın en büyük silahı Jonas'a dev teklif!
2

Roma'nın Malcom transferinde film gibi gelişme!

3

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu
4

Manuel Fernandes: "Burada mutluyum"
5

Beşiktaş istedi, Valencia ile imzaladı!
6

Luis Neto, Benfica - Fenerbahçe eşleşmesini yorumladı
7

Göztepeli Beto'dan Fenerbahçe - Benfica açıklaması
8

Yerry Mina, Premier Lig yolcusu!

9

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
10

Nabil Dirar'dan transfer cevabı!

yukarı ok