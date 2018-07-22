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Avrupa'da rakipler belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ve ikinci turu geçmesi halinde Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri 23 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.

Kaynak: AA
Avrupa'da rakipler belli oluyor!
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22 Temmuz 2018 10:50
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kuraları 23 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe ile Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar, TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise TSİ 13.45 ve 15.00'te iki grup halinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

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