Son yılların en korkutucu sağlık krizini yaşayan Avrupa'da koronavirüsü etkisini azalttı… Dünya çapında 4.7 milyondan fazla Kovid-19 vakasının 1.6 milyonundan fazlasının yaşandığı Avrupa'da açıklanan güncel koronavirüsü verileri bilim ve sağlık dünyasına umut verdi.İtalya, dün akşam saatlerinde koronavirüse bağlı 145 ölüm yaşandığını açıkladı. Bu sayı 9 Mart'tan beri ülkenin gördüğü en düşük veri olarak kayıtlara geçti.Öte yandan ülke genelinde iki ayı aşkın bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapalı kalması da bugün sona eriyor. İtalya'da alınan önlemlerle birlikte bugün normale dönüş başlıyor.İtalya ile birlikte Avrupa'da salgının merkez üslerinden biri haline gelen İspanya'da da dün açıklanan verilerle birlikte Kovid-19'a bağlı sebeplerle meydana gelen ölüm sayısı ilk kez 100'ün altına indi. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İspanya'da son 24 saat içerisinde 87 insan yaşamını yitirdi.Öte yandan İspanya'da da bugünden itibaren yasak ve kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı. Salgının en çok etkilediği başkent Madrid ve turizm merkezi Barcelona haricindeki yasaklar kaldırılırken, 10 kişiye kadar toplanmaya izin verildiği açıklandı.Önce kraliyet ailesini daha sonra başbakan Boris Johnson'ı hasta eden koronavirüsü Birleşik Krallık'taki seyri de düşüş yönünde… Salgının en çok etkilediği bölgelerin başında gelen Birleşik Krallık'ta dün açıklanan verilere göre 24 Mart'tan beri en düşük ölüm sayısı açıklandı.Açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde son 24 saat içerisinde 170 insan yaşamını yitirdi.