Avrupa'da Kovid-19 yeniden tırmanışta

İtalya'da salgının ikinci dalgası son bir ayda çok hızlı ilerledi

"İspanya'da durum oldukça zor"

Almanya'da yoğun bakım kapasitesi sınıra dayandı

Fransa'da her üç dakikada bir kişi yoğun bakıma giriyor

İngiltere'de günlük vaka sayıları ilk kez 30 bini aştı

Yunanistan'da vaka ve ölü sayılarında en yüksek seviyeler

Hollanda'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 54,5

İsviçre'de yoğun bakımlar dolmak üzere

Bulgaristan

Polonya'da son bir haftada 174 bin 817 vaka

Çok sayıda ülkede karantina başta olmak üzere çeşitli tedbirlerle salgınla mücadele edilmeye çalışılırken, yeni alınan önlemlerin verilere yansımasının zaman alacağı uyarıları yapılıyor.Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının tırmanışa geçtiği Avrupa'da, sağlık sistemleri üzerindeki baskı, kış aylarının "zor geçeceği" endişelerini artırıyor.Avrupa'da salgının ilk dalgasından en ciddi etkilenen ülkelerden olan İtalya, diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha geç girdiği ikinci dalganın etkilerini ciddi şekilde hissetmeye başladı.Salgının ülkede başladığı şubat ayından 12 Ekim'e kadar toplamda 359 bin 569 kişiye Kovid-19 bulaşırken, son bir ayda vaka sayısı hızla arttı.Vaka sayısı, 12 Ekim-12 Kasım döneminde 706 bin 832 artarak, ülkede toplamda 1 milyon 66 bin 401 kişide Kovid-19 görüldü.7 Kasım'da 39 bin 811 ile salgın başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılırken, 12 Kasım'da kayıtlara geçen 636 ölüm nisan ayından beri en yüksek günlük ölü sayısı oldu.Yeni vakaların artmasıyla ülkede yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da dün itibarıyla 3 bin 170'e yükselirken, İtalya'da 635 bin 54 aktif Kovid-19 hastası bulunuyor.Hızla artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı bölgelerde hastane kapasiteleri de zorlanmaya başladı.Torino'da sahra hastanelerin kurulduğu, bazı kiliselere Kovid-19 hastaları için yataklar konulduğu belirtilirken, Napoli'de ise ambulansların hastane önlerinde kuyruk oluşturduğu, özel araçlarıyla hastalarını getirenlerin araçlarında tedavi olduğu ifade ediliyor.Ayrıca sosyal medyada, Napoli'de bir hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş Kovid-19 hastasına ait olduğu belirtilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı buldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.İspanya'da son bir haftadır artış gösteren Kovid-19 hastalarındaki ölüm sayısı ortalaması 338 oldu. Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında, günlük ölü sayısındaki en yüksek rakam 411 olarak 10 Kasım'da görüldü. Geçen bir haftada günlük yeni vaka sayılarındaki ortalama artış ise 19 bin 420 oldu.Mevcut durumda yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastalarının doluluk oranı ülke genelinde yüzde 31 olurken, salgının yoğun görüldüğü özerk yönetimlerde bu oran yüzde 40'ların üzerine çıkıyor.Ülkede Kovid-19'dan dolayı mevcut durumda 20 bin 525 hastanın tedavisi hastanede devam ederken, bunların 3 bin 123'ü yoğun bakımda bulunuyor.Salgına karşı sağlık alanında mücadeleyi yürüten komisyonun başkanlığını yapan, Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "İspanya'daki durum oldukça zor olmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.Ülkede her 100 bin kişide Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısının halen 500'ün üzerinde olduğunun altını çizen Simon, son günlerde durdurulan yeni vaka sayılarındaki hızlı artışın kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı.Almanya'da da günlük Kovid-19 vaka sayıları üst seviyede seyretmeye devam ediyor.Ekim ayı başında günlük vaka sayıları 2 bin 500 ile 4 bin arasında seyrederken, bu sayı kasım ayında 20 binin üzerine çıktı.Almanya'da 9 Kasım Pazartesi günü açıklanan günlük vaka sayısı 13 bin 363 oldu. Bu sayı 11 Kasım Perşembe günü 18 bin 487'ye, dün 21 bin 866'ya bugün de 23 bin 542'ye çıktı.Bugün açıklanan sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 12 bini geçtiği Almanya'da, son 24 saatte Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 218 artarak 12 bin 200'ye çıktı.Günlük ölüm vakaları son üç günde 200'ün üzerinde gerçekleşti.Uzmanlar, vaka ve ağır hasta sayılarının artmasından dolayı ülkedeki birçok hastanenin özellikle yoğun bakım bölümlerinin kapasitesinin sınıra dayandığını bildirildi.Almanya'da Kovid-19'dan yoğun bakıma bulunanların sayısı son iki haftada iki kat arttı ve dün 3 bin 186 ile salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı açıklandı. Yoğun bakımdaki 1813 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi. Hastanelerin özellikle sağlık personeli eksikliği yaşadığı aktarıldı.İkinci dalgadan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaydedenlerin sayısındaki artış dikkati çekerken, bu sayı son bir haftada günlük 400-500 aralığında seyrediyor.Fransa'da 6 Kasım'da 60 bin 486 ile salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Ancak son bir haftada günlük Kovid-19 vaka sayısı yüzde16 düşüş sergiledi.Yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 40'ının 65 yaş altında olduğu ülkede, son dönemde hayatını kaybeden 4 kişiden biri Kovid-19 kaynaklı.Ülkede her 30 saniyede bir kişi hastanede ve her 3 dakikada bir kişi yoğun bakımda tedaviye alınıyor.Hastanede bulunanların sayısı da nisandaki rakamları üzerine çıktığı Fransa'da ikinci dalganın gelecek hafta zirve noktasına ulaşabileceği belirtiliyor.İngiltere'de ise toplam ölümler 50 bini, günlük vaka sayıları da ilk kez 30 bini geçmiş durumda.İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 50 bin 365 oldu.33 bin 470 yeni vaka ile de salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.Ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 bin 30 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1268'inin yoğun bakımda yattığı açıklandı.Kovid-19 ölümlerinde Avrupa'da ilk, dünyada da beşinci sırada olan İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren ulusal düzeyde karantina uygulanıyor.Ancak İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Yvonne Doyle, yaptığı açıklamada, can kayıplarında yükselişin devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Mevcut önlemlerin ve hepimizin yaptığı fedakarlıkların etkisinin görülmesi ve verilere yansıması birkaç hafta sürecektir." dedi.Ülke çapında karantina uygulamasının olduğu bir diğer ülke olan Yunanistan'da, son bir haftadaki günlük vaka sayıları 2 bin 500 civarında seyrederken, dün ilk defa 3 bin sınırı aşılarak, 3 bin 316 yeni vaka tespit edildi.Yunanistan'da dün 50 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı.Halihazırda 310 kişinin solunum cihazına bağlı durumda tedavi edildiği ülkede, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 62 civarında seyrettiği açıklandı. Özellikle salgından en çok etkilenen kentlerin başında gelen Selanik'teki yoğun bakım doluluk oranının dünkü vakaların ardından yüzde 89 oranına yükseldiği aktarıldı.Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre Devlet Enstitüsü'nün (RIVM) rakamlarına göre, son bir haftada Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 43 bin 621 olurken, aktif hasta sayısı, 145 bin 754 seviyesinde bulunuyor.Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki yatak doluluk oranının yüzde 54,5 oranında olduğu ülkede, 1606 ise yoğun bakım dışında yatakta tedavi görüyor.İsviçre'de Kovid-19 salgınında 4 Kasım'da ilk kez günlük vaka sayısı 10 bini geçerken, ordu salgınla mücadeleye katılmıştı.26 kantonun bulunduğu ülkede salgından en kötü etkilenen Cenevre kantonu oldu. Federal hükümet karantina kararı almazken, başta Cenevre kantonu olmak üzere bazı bölgelerde karantina uygulaması başladı. Temel gıda ürünleri satan mağazalar hariç tüm alışveriş mekanları kapatıldı.11 Kasım'da ülke genelinde 8 bin 270 vaka görülürken 12 Kasım'da da 6 bin 294 vaka tespit edildi.Vaka sayılarındaki düşüşe rağmen günlük ölü sayısında ise artışlar dikkati çekiyor. 4 Kasım'da 73, 11 Kasım'da 100 ve 12 Kasım'da 103 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti.Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede, yaklaşık 2 bin yatak kapasitesi olan yoğun bakım üniteleri de dolmak üzere.Hastanelerde Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanelerdeki yatak kapasitesinin doluluk oranı yüzde 40 olduğu Bulgaristan'da, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 23 oranında seyrediyor.Ülkede, son bir hafta içinde günlük vaka sayısı 3 ile 4 bin arasında değişirken, günlük ölü sayısı ise 70 ile 100 arasında kaydediliyor.Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son bir haftada 174 bin 817 yeni vaka görüldü.Bugüne kadar 641 bin 496 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle son bir haftada 2 bin 238 kişi hayatını kaybetti.