Avrupa'da kart rekortmeni; Fenerbahçe

Muriqi, Beşiktaş derbisinde oyundan atılarak bu sezon Sarı-Lacivertli ekipte ligde 11. kırmızı kartı gördü. Fenerbahçe, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında lider durumda bulunuyor.

Avrupa'da kart rekortmeni; Fenerbahçe
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20 Temmuz 2020 10:54
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi ile beraber, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu.

Kanarya'da Ozan, Gustavo ve Muriqi, ikişer kez oyundan atıldı. İsla, Serdar Aziz, Tolgay, Deniz, İsla ve Rodrigues de birer kaz oyundan atılan isimler oldu.

Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takım, 10 kez oyuncusu atılan Fransız temsilcisi Monaco. Kayserispor ile İspanyol ekipleri Granada ve Espanyol'lu oyunculara ise bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.



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