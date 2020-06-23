Avrupa'da dev takas gerçekleşiyor: Pjanic - Arthur!

Dünyada liglerin sona ermesine kısa süre kala iki dev kulüp transfer takasında büyük ölçüde anlaştı.



Sky'ın haberine göre; Barcelona ve Juventus, orta saha oyuncuları Arthur ve Miralem Pjanic'in takası için anlaşmaya vardı.



Katalan ekibinin Juventus'la anlaşmasına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Arthur'un ikna edilmeye çalışıldığı ve Barcelona'da aldığı maaştan daha yüksek bir teklif sunulduğu belirtildi. İtalyan devinin Brezilyalı orta saha oyuncusuna yıllık 5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.



Arthur'un piyasa değerinin 80 milyon euro, Pjanic'in ise 70 milyon euro olarak belirlenmesi dolayısıyla Barcelona'nın Juventus'tan 10 milyon euro'luk bir rakam talep edeceği de ifade edildi.



Miralem Pjanic bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



Arthur ise 26 maçta 4 gol - 4 asistlik bir performansa imza attı.



