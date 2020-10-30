Avrupa'da büyük hüsran: 10'da 2

Türk takımları, Avrupa arenasındaki performanslarıyla bekleneni veremedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa'da büyük hüsran: 10'da 2
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30 Ekim 2020 10:41
Avrupa'da üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 13. sıraya kadar düşerken dün de yüzümüz gülmedi.

5 takımla başladığımız Avrupa macerasında Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, 2'de sıfır çekti. Avrupa Ligi'nde boy gösteren Sivas da Villarreal'in ardından Maccabi'ye boyun eğdi.

Takımlarımız, Edirne'nin dışında bu sezon 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.



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