Avrupa'da 2 altın madalya birden geldi!

TAHA AKGÜL'DEN ZAFER

SONER'DEN ALTIN MADALYA

SERDAR BÖKE'DEN BRONZ MADALYA

FATİH ERDİN 5. OLDU

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gün içinde 2 altın madalya geldi.Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.Taha, Ali Aliyev Spor Salonu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde tamamladı. Kontrollü güreşen Taha, müsabakayı 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.Taha ayrıca geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde yenildiği Petriashvili'den rövanşı aldı.Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.Dağıstan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha, ilk maçında olimpiyat üçüncüsü Belaruslu Ibrahim Saidau'yu 5-0, çeyrek finalde de geçen yıl finalde yendiği Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 4-2 mağlup etmişti.2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha Akgül, yarı finalde de Rus Muradin Kushkhov'u 3-0'lık skorla geçmişti.Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'a gitti.Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, altın madalya kazandı.Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı.Üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Soner, Türk bayrağıyla şampiyonluk tutu attı. Milli güreşçi, daha sonra Türk bayrağını mindere sererek secdeye gitti.Dağıstan'da finalden önce 4 maça çıkan milli güreşçi, ilk turda Slovak Akhsarbek Gulaev, ikinci turda Rumen Vasile Madalin Minzala, çeyrek finalde Bulgar Ali Pasha Ruslanovich Umarpashaev'i mağlup etmişti.Dünya üçüncülüğü de bulunan Soner Demirtaş, erken final olarak nitelendirilen yarı final karşılaşmasında dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Küba asıllı İtalyan güreşçi Frank Chamizo Marquez'i yenmeyi başarmıştı.Erkekler serbest stil 74 kiloda üçüncülüğü ise Marquez ve Belaruslu Andrei Karpach elde etti.Dağıstan'da serbest stilde altın madalya kazanan ilk milli güreşçi olan Soner Demirtaş, şampiyonluğu ailesine armağan etti.Soner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu Avrupa şampiyonluğumu aileme armağan etmek istiyorum. Çünkü güreşe başladığımda babamın bir hayali vardı. Bir kez de olsa şampiyon görmek istiyordu. Dört çocuğu güreşçiydi. Bunu yaşatmak bana nasip oldu. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldum. Aileme ve bize dua eden herkese çok selam gönderiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda milli sporcu Serdar Böke, bronz madalya kazandı.Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde milli güreşçi, Moldovalı Nicolai Ceban ile bronz madalya mücadelesi verdi.Ceban'ı 6-4 yenen Serdar, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.Milli güreşçi, ilk maçında Alman Georg Gabriel Stark'ı, çeyrek finalde de Sebastian Jezierzanski'yi mağlup ederek yarı finale yükselmişti.Serdar Böke, olimpiyat şampiyonu Azerbaycanlı Sharif Sharifov ile yaptığı yarı final müsabakasından mağlubiyetle ayrılmıştı.Erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalyayı Rus Abdulrashid Sadulaev boynuna takarken, Azerbaycanlı Sharif Sharifov gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Ukraynalı Kyrylo Mieshkov aldı.Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda milli sporcu Fatih Erdin, beşinci oldu.Kaspiysk kentindeki şampiyonanın son gününde milli güreşçi Fatih, üçüncülük-beşincilik müsabakasında İtalya'dan Shamil Kudiiamagomedov ile karşılaştı.Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Fatih, rakibine 8-4 mağlup oldu. Kudiiamagomedov bronz madalya kazanırken, Fatih sıkletinde beşinci sırayı aldı.İlk maçında Ermeni Marzpet Galstyan'ı 6-2, çeyrek finalde İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 5-3 yenen milli güreşçi, yarı finalde Rus Artur Naifonov engelini geçememişti.Serbest stil 86 kiloda ev sahibi Rusya'dan Naifonov Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Azerbaycanlı Aleksandr Gostiyev ikincilik kürsüsüne çıktı. Diğer bronz madalyayı ise Gürcü Sandro Aminashvili elde etti.