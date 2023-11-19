Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu. Türkiye'yi organizasyonda 8 sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu
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19 Kasım 2023 16:21
Romanya'da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 5-10 Aralık tarihlerinde başkent Bükreş'te gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi organizasyonda 8 milli sporcu temsil edecek.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak milli sporcular şunlar:

Hüseyin Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir, Samet Alkan, Doruk Tekin, Merve Tuncel, Nida Eliz Üstündağ, Ekaterina Avramova, Aleyna Özkan.

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