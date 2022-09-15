Son dönemde Avrupa'da forma giyen ünlü ve yıldız futbolcular yaşadıkları soygun haberleriyle gündeme oturmaya devam ediyor. Hırsızların son hedefi, Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller oldu.



MÜLLER'İN EVİNDE HIRSIZ GİRDİ



Alman basınında yer alan haberlere göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine hırsızlar girdi.



HIRSIZLAR BÜYÜK ZARAR VERDİ



Hırsızlar, 500 bin euro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşyaları çaldı. Bölge polisi de hırsızlık olayını doğruladı ve 6 haneli olan zararın ardından inceleme başlattı.



YAKIN ZAMANDA DA BENZER OLAYLAR OLDU



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Dani Carvajal'ın evine saldırı girişimi yaşandı. Carvajal duruma isyan ederek, "Eve girmeye çalıştılar. Güvenlik sistemi buna engel oldu. Erişebilecekleri yere bakıyorlardı ama her yer kapalıydı. Güvenlik sistemi işe yaradı" demişti.



AUBAMEYANG DA MAĞDUR OLDU



Hatırlanacağı üzere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın evine de 4 hırsız girmiş ve futbolcunun çenesi bu olay sonrası kırılmıştı. Golcü oyuncu özel bir maske ile maçlara çıkıyor.





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