Katalan ekibi Barcelona'nın tarihinde farklı bir yeri olan Lionel Messi ile ilgili bir transfer iddiası İspanya ve Fransa'da gündem oldu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin, kulüp efsanesi Messi'yi gelecek sezon transfer edilmesi yönünde yönetimle görüştüğü öne sürüldü.



MESSI KALACAK DENİLDİ, PSG İLE İMZALADI



Arjantinli futbolcu hatırlanacağı üzere gözyaşlarıyla Barcelona'ya veda etmişti. La Liga ekibinin mali açıdan yaptığı düzenlemeler süper yıldızın kalmasına engel olurken Messi, Fransız devi PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



FRANSA'DA MUTSUZ BİR YILDIZ



20 yıllık Barcelona defterini kapatan ve geçen sezon PSG'de sadece 6 gol atabilen futbolcunun Fransa'da mutsuz olduğu ve yeniden Barcelona'nın gündemine geldiği İspanya basınında manşetleri süsledi.



XAVI, MESSI'NİN DÖNMESİNİ İSTİYOR



Teknik direktör Xavi'nin başkan Joan Laporta ile görüştüğü ve Arjantinli yıldızın geri dönüşü için gereken adımların atılmasını istediği ifade edildi.



FRANSIZLAR: AYRILIK KOLAY DEĞİL



Fransız basınında ise Messi'nin PSG'den ayrılmasının o kadar kolay olmayacağı görüşü ortaya çıktı. PSG'nin Messi transferinin gerçekleşmesiyle birlikte 710 milyon euro gelir edilmesine yardımcı olduğu ve bu sayede uzun vadeli sponsorluk anlaşmalarının yapıldığı kaydedildi.



LAPORTA NE DEMİŞTİ?



Daha önce Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Messi'nin Barcelona defterini tamamen kapattığına inanmıyorum" şeklindeki sözleri de bu İspanyol basınındaki haberlerde okuyuculara hatırlatıldı.





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