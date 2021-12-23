Avrupa'ya Uğurcan Çakır damgası! Süper Lig'de 'duvar' oldu

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un başarısında başrol oynayan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Milli kaleci birçok istatistikte zirvede yer alırken, ligin en az gol yiyen kalecisi durumunda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa'ya Uğurcan Çakır damgası! Süper Lig'de 'duvar' oldu
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23 Aralık 2021 11:40
Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla Trabzonspor'un 45 puanla zirvede yer almasında önemli rol üstlendi.

Altay maçında 7 kritik kurtarış yaparak galibiyetin mimarlarından olan 25 yaşındaki eldiven, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada rakip forvetlere 65 kez geçit vermedi ve Süper Lig'in en iyi ikincisi (1. Viviano) unvanını aldı.

Uğurcan, hem maç başı 3.8 kurtarış değeriyle hem de 82'lik yüzdesiyle en parlak dönemine imza attı. Aynı zamanda maç başı 0.8 ortalama ile en az gol yiyen kaleci unvanını aldı. Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de en az üç maça çıkan 155 kaleci arasında yüzde 82 ile en yüksek kurtarış oranına sahip isim olmayı da başardı.

Bordo-mavili file bekçisi, bu sezon 6 maçı gol yemeden tamamlayıp bu alanda ligin en iyi ikinci ismi oldu.

Uğurcan, geçtiğimiz sezon %77'lik değer (maç başı 3.2) tuttururken bir önceki sezon yüzde 74 (3.5), 2018-19'da %75 (3.5) ve ilk senesinde yüzde 63 (3.3) kurtarış oranlarıyla mücadele etmişti.


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