A Milli Kriket Takımı, T20 Kriket Dünya Kupası Avrupa Alt Elemeleri için hazırlıklarını Yalova'da sürdürüyor. İlk kez uluslararası alanda mücadele edecek milliler, Finlandiya'da 10-20 Temmuz'da yapılacak müsabakalar için Yalova'da kampa girdi.



MİLLİ TAKIM YALOVA'DA ÇALIŞIYOR



Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabri Tahta, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımın ilk kampını Yalova'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce Ankara'da oyuncu elemeleri için kamp yaptıklarını hatırlatan Tahta, Yalova'daki çalışmalarının ardından Finlandiya'ya hareket edeceklerini dile getirdi.



"AVRUPA'YA SPORCULAR TRANSFER EDECEĞİZ"



Tahta, rakiplere göre daha genç oyunculardan kurulu milli takımın başarılı sonuçlar alacağına inandıklarını ifade etti. Başantrenör Recep Ulutuna da Türkiye şampiyonalarında tespit ettikleri sporcuları milli takıma aldıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"Finlandiya'da başarılı sonuçlar elde ederek inşallah Türkiye'ye döneriz. 11 yıldır bu sporun içindeyim. Çok sporcumuz var. Biraz malzeme eksiğimiz vardı, onları da tamamlıyoruz. Bu sporu Türk halkının seveceğini düşünüyorum. Biz de inşallah 5 yıl sonra liglerde yarışarak, Avrupa'ya sporcular transfer edeceğiz. İlk kez gidiyoruz ama bizim de onlardan aşağı kalır yanımız yok. Turnuvanın en genç takımlarından biriyiz. Bu serüvende başarı elde edeceğiz. Oradan da başarıyla döneceğiz. Biz bir hayal için yola çıktık. Hayallerimiz gerçek oluyor. İnşallah sonunda da muvaffak olacağız."



"AMACIMIZ GRUPTAN ÇIKMAK"



Daha önce Pakistan Süper Ligi'nde de oynayan takım kaptanı Gökhan Göktuğ Altay ise kriketin Türkiye için yeni bir branş olduğunu vurgulayarak, "Çok heyecanlıyız. İyi çalışıyoruz. Amacımız birinci olup gruptan çıkmak. Umuyorum ki gruptan çıkacağız. Zafer alarak döneceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.





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