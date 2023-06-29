Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde başladı. Kızlar ve erkeklerde Türkiye'nin ev sahipliğinde 15'er ülke takımının mücadele ettiği şampiyonada, A Grubu'nda mücadele eden U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımımız ilk maçında Ukrayna'ya 2-0, günün ikinci maçında ise İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

A Grubu'nda mücadale eden U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız ise bugün oynadığı maçlarda Hırvatistan'a 2-0 ve Norveç'e 2-0'lık skorlarla yenildi.

Karşılaşmalar Spor Smart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanıyor. U17 Kız Plaj Hentbolu Milli Takımımız'ın mücadele ettiği A Grubu'nda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. B Grubu'nda Bulgaristan, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan; C Grubu'nda ise Hırvatistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya mücadele ediyor.

U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan takımları yer alıyor.