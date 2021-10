Avrupa, Türkiye Grand Prix'sini konuşuyor

İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, takımlar cephesinde ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.



Pilotlar klasmanında liderliğin Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'dan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'e geçtiği yarıştan zaferle ayrılan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas'ın elde ettiği başarı, takımı tarafından memnuniyetle karşılandı.



Mercedes'ten yapılan açıklamada, İstanbul Park'taki hava koşullarının yarışın derecesinde önemli rol üstlendiği belirtilerek, "Hafif bir yağışın eşliğinde sürekli nem içinde kalan pistte Valtteri, harika bir zafer elde etti. En hızlı pist derecesine ulaşarak da fazladan puanlar kazandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.



İçten yanmalı motorunu değiştirdiği gerekçesiyle 11. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamlayan Hamilton'ın performansı için de "Lewis, aldığı 10 sıra geriden başlama cezasına rağmen özellikle yarışın başlarında birçok aracı geride bıraktı. İnatçı yağmur bulutları ve sisli havaya rağmen pilotlarımızın gösterdiği performanstan mutluyuz." şeklinde görüş belirtildi.



- Red Bull ve Ferrari sonuçtan memnun



Yarışı ikinci sırada tamamlayan Verstappen ve üçüncülüğe ulaşan Meksikalı pilot Sergio Perez'in takımı Red Bull da İstanbul'dan mutlu dönenler arasında yer aldı.



Red Bull'dan yapılan açıklamada, iki pilotun İstanbul'da podyuma çıkması önemli bir başarı olarak nitelenerek, "Max Verstappen'in Formula 1 pilotlar klasmanında yeniden zirveye çıkması, harika bir işti. Hamilton ile yarış boyu başa baş bir mücadele veren Sergio Perez ise Fransa Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyumda yer alarak takımımızın çifte zaferinde önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.



Monakolu pilot Charles Leclerc'in dördüncü, İspanyol Carlos Sainz'ın ise sekizinci sırada tamamladığı Türkiye Grand Prix'si, takımları Ferrari cephesinde tatmin edici bir sonuç olarak değerlendirildi.



Takımdan yapılan açıklamada, İstanbul'dan iki pilotun toplam 16 puanla dönmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Pistte pilotlarımızın gösterdiği potansiyel performansa bakıldığında daha da iyi sonuçlar alabilirdik. Pilotlarımızın dereceleri sayesinde takımlar klasmanında McLaren ile aramızda puan farkını önemli ölçüde azalttık." değerlendirmesi yapıldı.



İstanbul Park'ın zorlu olduğunun altını çizen Ferrari'nin takım direktörü Mattia Binotto, "Kazanmaya çalıştık. İstanbul Park'taki yarışın yaklaşık 3'te 2'si ıslak zeminde geçti. Charles, pistte iyi bir hız yakalayarak bir ara üçüncülüğe kadar çıktı ve liderlik için mücadele etti. Bu yarışta kazanmak için stratejiler geliştirdik. Çok gergin bir yarış oldu. Cuma günü kuru zeminde yapılan antrenman turlarında, yarışta iyi dereceler çıkarabileceğimizin sinyalini vermiştik. İstanbul Park, çok fazla özveri gerektiren bir pist ve biz de ne kadar mücadeleci olduğumuzu gösterdik. Bu nedenle 16 puan kazanmamıza rağmen hala tam olarak tatmin edici bir sonuç alamadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- İngiliz basını Hamilton'ı eleştirdi



Avrupa basınında ise İstanbul Park'ta yarış sırasında yaşanan hava koşullarının, pilotların derecesinde önemli rol teşkil ettiği görüşü ön plana çıkarıldı.



İngiliz basınından BBC, Hamilton'ın yarış sırasında takımı Mercedes'in lastik değişimi çağrısını reddederek pit alanına gitmemesini eleştirerek, "Lewis Hamilton, Mercedes'i dinlemeyerek lastik değişimini geç yaptı ve muhtemel podyum veya yarışı kazanma şansını eliyle itti." değerlendirmesinde bulundu.



"Hamilton'ın hatası, İstanbul'da beşincilikle sonuçlandı" başlığını kullanan Daily Mail gazetesi ise "Sinirlerine hakim olamayan Hamilton, takımının pit alanına girme çağrısını dinlemeyerek dünya şampiyonluğu mücadelesinde ağır bir yara aldı." görüşünü okuyucularıyla paylaştı.



- Marca: "Türkiye Grand Prix'sine, hiç durmayan ince yağış damgasını vurdu"



İspanyol basınında, yarışla ilgili haberlerde, İspanyol pilotlar Sainz ve Fernando Alonso'nun yanı sıra ıslak pist, Hamilton ile Verstappen arasındaki liderlik mücadelesi öne çıkarıldı.



Haberlerde, İspanyol pilotlardan Alonso'nun "kötü gününde olduğu", 19'uncu sıradan başlayıp 8'inci olan Sainz'ın ise "ışıldayan bir pilotluk" örneği sergilediği belirtildi.



"Bottas festivali ama yeni lider Verstappen" ifadesini başlığına çıkaran Marca gazetesi, "Türkiye Grand Prix'sine, bitmek bilmeyen, 58 turun her birinde gerginliği tırmandıran, hiç durmayan ince yağış damgasını vurdu." diye yazdı.



El Pais ise "Bu sezon Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmaya aday Verstappen ve Hamilton'ın olağanüstü kazanma hırslarının, İstanbul'da bir kez daha ortaya çıktığını" vurguladı.



"Herkesin zevkine göre yağmur yağmıyor" başlığını atan AS gazetesi, "Yağış, fırtınalı bir 2021 sezonunun geçtiği Formula 1'de iki sürücünün şampiyonluğu kazanmak için kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapmaya hazır olduğunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.



Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın bu yılki ilk galibiyetini aldığını ve bunun muhtemelen son olacağını yazan AS, şampiyonluk yarışı için "Verstappen, Hamilton'a karşı puan toplamanın peşine düştü ve liderliği 6 puan farkla yeniden ele geçirdi." değerlendirmesini yaptı.



- İtalya basınında gündem zirvedeki yarış



İtalyan basını da İstanbul'da ıslak pistte koşulan yarışı Bottas'ın kazanmasına rağmen Hamilton ile Verstappen arasındaki şampiyonluk mücadelesi üzerinden gördü.



La Gazzetta dello Sport, "Bottas kazanıyor, Max kazanıyor" başlığıyla verdiği haberde, "Bottas, yarıştaki zaferinin yanı sıra 58 tur boyunca Verstappen'i arkasında tutmayı başararak rakibinin daha fazla puan elde etmesine engel olmayı başardı." diye yazdı.



Haberde, Verstappen'in sonuçtan memnun olduğu, şampiyonluk rakiplerinden Hamilton'ın pite girmeme kararının ardından Mercedes'in durumu riske atmak istemediği ve Büyük Britanyalı sürücünün beşincilikte kaldığı belirtildi.



Gazete, İtalyan ekibi Ferrari'nin pilotu Leclerc'in 3. sırada başladığı yarışta podyum şansını kaçırdığına dikkati çekerek, "Buna rağmen Leclerc ve Sainz, performanslarıyla 2021'in en tatmin edici sonucunu aldı." şeklinde görüş belirtti.



Corriere dello Sport da yağışın yarışın sonucunu etkilediğini belirttiği haberinde, Bottas ile Red Bull pilotu Sergio Perez'in, zorlu Türkiye Grand Prix'sinin başarılı isimleri olduğunu yazdı.



Gazete, Ferrari'nin aracında denediği yeni motor sistemiyle yarışın başrolünde yer aldığını ve gelecek yıl için umut vadettiğini de vurguladı. Haberde, yarış içinde Ferrari'nin Leclerc'e uyguladığı taktiğin, planladığı gibi gitmediği, Sainz'ın ise yarış içinde etkileyici bir geri dönüşe imza attığı kaydedildi.