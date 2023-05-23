Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpik takım sporcumuz Enes Kızılcık ve genç milli takım sporcumuz Taha Eren Coşgun, Avrupa Triatlon Gelişim Takımı kapsamında 2023 Avrupa Triatlon Kupası'na davet edildi. 27 Mayıs Cumartesi günü Olsztyn kentinde gerçekleşecek yarışta sprint mesafede mücadele edecek triatletlerimize başarılar dileriz." denildi.
Avrupa Triatlon Kupasına 2 davet
Olimpik milli takım sporcusu Enes Kızılcık ile genç milli takım sporcusu Taha Eren Coşgun, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'na davet edildi.
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23 Mayıs 2023 18:15
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