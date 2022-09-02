Avrupa Triatlon Kupası'nda Gültigin Er mücadele edecek

Portekiz'deki organizasyonda olimpik milli takım sporcusu Gültigin Er mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Triatlon Kupası'nda Gültigin Er mücadele edecek
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02 Eylül 2022 18:51
Olimpik milli takım sporcusu Gültigin Er, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nda parkura çıkacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gültigin Er'in elit erkekler kategorisinde yer alacağı yarış, Alhandra'da 4 Eylül Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak.

Organizasyonda 26 ülkeden 72 sporcu mücadele edecek.

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