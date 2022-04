Avrupa Triatlon Kupası heyecanı Mersin'de yaşanacak

Avrupa Triatlon Birliği tarafından 16-17 Nisan'da Mersin'de gerçekleştirilecek Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılması bekleniyor.



Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları sürüyor.



Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne alacağı, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında yapılacak Avrupa Triatlon Kupası'nın parkurları belirlendi.



Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla, büyükler ve gençler kategorilerinde yarışılacak müsabakalarda, sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek.



Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek.



Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.



Aynı zamanda, organizasyon bünyesinde Avrupa Triatlon Gençler Kupası ile Türk sporcuların katılımıyla paratiatlon puanlı lig yarışları ve sprint müsabakaları da yapılacak.



Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, AA muhabirine, sporun tüm branşlarına destek vermeye devam ettikleri söyledi.



TTF desteğiyle ilçede daha önce iki kez Yenişehir Triatlonu düzenlediklerini belirten Özyiğit, çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını aktardı.



- "Dünyanın her yerinden sporcular katılabiliyor"



Özyiğit, Avrupa Triatlon Kupası'na dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Avrupa organizasyonu olmasına rağmen dünyanın her yerinden sporcular katılabiliyor. Şu an 174 yabancı sporcu kayıt yaptırmış durumda. Bunların içerisinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu isimler var. Bunların olması çok kıymetli. Organizasyonda, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi de misafirimiz olacak. Onları Yenişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Yabancı sporcular gelsinler, görsünler ve tüm dünyaya Mersin'i ve Yenişehir'i anlatsınlar istiyoruz."



Özyiğit, organizasyon hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Bu organizasyonun Yenişehir'e verilmesi tesadüf değil. Daha önce eksiksiz iki organizasyon tamamladık. Hem federasyon yetkilileri hem de sporcular çok mutlu oldular. Burada masmavi bir deniz, palmiye ağaçlarının altında koşulacak hem atletizm hem de bisikletle ilgili çok güzel pistler var. Artık işin konaklamasından, organizasyonuna kadar tecrübeliyiz. Avrupa yarışlarında hiçbir eksiğimizin olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.



- "Yenişehir'de triatlon bir marka haline geldi"



TTF İl Temsilcisi Çağatay Çakar da Avrupa Triatlon Kupası'nın güzel geçeceğine inandıklarını söyledi.



Yenişehir'de daha önce Türkiye yarışları yapıldığını hatırlatan Çakar, şunları kaydetti:



"Şimdi de bir Avrupa organizasyonu düzenliyoruz. Umarım, Avrupa finalleri gibi yarışları da burada yapabiliriz. Artık Yenişehir'de triatlon bir marka haline geldi. Federasyon olarak parkuru çok beğeniyoruz."





