Avrupa Triatlon Kupası Balıkesir'de düzenlenecek

Oral-B Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası bu hafta sonunda Balıkesir'de yapılacak.



Triatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ETU Triatlon Avrupa Kupası ve ETU Gençler Triatlon Avrupa Kupası'nda Türkiye, 15 sporcuyla mücadele edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, müsabakalara 21 Haziran ayından bu yana önce Erzurum Yükselti Kampı ve sonrasında Balıkesir Kampı ile hazırlanan millilerimizin oldukça iddialı olduğunu belirtti.



Balıkesir'in ilk kez uluslararası triatlon yarışına ev sahipliği yaptığını ifade eden Yalçınkaya, "Yüzme etabı, Avrupa'da örneklerine çokça rastladığımız şekilde kanalda yapılacak. Sporcuları yüzme, bisiklet ve koşu için harika üç parkur bekliyor. Ülkemizde gerçekleşecek yarışları, sporcularımızın başarısıyla daha da anlamlı kılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği proje ile 2024 Paris Olimpiyatları'na kadar İspanya'da hazırlıklarını sürdüren milli triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er, ETU Triatlon Avrupa Kupası'nda yarışmak için Türkiye'ye geldi.







