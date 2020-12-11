Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3 madalya kazandık

Milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 4'er erkek ve kadın sporcu temsil etti.
Şampiyonada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 67 kiloda İkra Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 4'er erkek ve kadın sporcu temsil etti.
Şampiyonada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 67 kiloda İkra Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.