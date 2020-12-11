Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3 madalya kazandık

Milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 3 madalya kazandık
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11 Aralık 2020 21:38
Milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. 

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 4'er erkek ve kadın sporcu temsil etti.

Şampiyonada kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 67 kiloda İkra Kayır ise bronz madalyanın sahibi oldu.



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