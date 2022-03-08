Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadro belli oldu

İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 sıkletin 13'ünde temsil edecek milli sporcular belli oldu.



Manchester kentinde 19-22 Mayıs'ta yapılacak şampiyonaya direkt gidecek sporcular ile milli takım seçme listesi açıklandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 74, 80 ve 87 kilo için 16 Mart'ta seçme müsabakaları gerçekleştirilecek. Seçme ve tartı yeri daha sonra duyurulacak.



Vizelerde sorun yaşanmaması için erken başvuru gerektiği, bu sebeple milli takım seçme listesi ve direkt gidecek sporcuların açıklandığı ifade edildi.



Şampiyonada direkt katılacak, Arnavutluk'ta yapılan WT Başkanlık Kupası'nda şampiyon olup doğrudan kota kazanan sporcular ile seçme listesi şöyle:



Erkekler



54 kilo: Deniz Dağdelen - Direkt



58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt



63 kilo: Hakan Reçber - Direkt



68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt



74 kilo seçme listesi: Yiğithan Kılıç, Muhammed Emin Yıldız



80 kilo seçme listesi: Hüseyin Kartal, Yusuf Kara



87 kilo seçme listesi: Yunus Sarı, Enbiya Taha Biçer, Orkun Ateşli, Sergen Curabaz, Ahmet Anıl Afacan



+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt



Kadınlar



46 kilo: Emine Göğebakan - Kota/Direkt, Fatma Keleş - Direkt



49 kilo: Merve Dinçel - Kota/Direkt, Rukiye Yıldırım - Direkt



53 kilo: Zeliha Ağrıs - Direkt



57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt



62 kilo: İkra Kayır - Direkt



67 kilo: Merve Nur Evci - Direkt



73 kilo: Nur Tatar - Direkt, Büşra Öztürk - Yedek



+73 kilo: Nafia Kuş - Kota/Direkt, Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt





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