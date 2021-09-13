Avrupa Tekvando Birliği'nde iki Türk

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile başkan vekili Oktay Duymaz, Avrupa Tekvando Birliğinin (ETU) yönetiminde yeniden yer aldı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ETU Seçimli Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirildi.



Mevcut başkan Sakis Pragalos ve içlerinde Metin Şahin ile Oktay Duymaz'ın da bulunduğu yönetim kurulu, 2025 yılına kadar tekrar göreve seçildi.



Asbaşkanlık görevine getirilen Şahin, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, "Her zaman istikrar başarıyı getirir. Tekvandoda dünyanın en başarılı kıtası haline gelen Avrupa'nın yönetiminde yolumuza devam ediyoruz. Avrupa ve dünya tekvandosunda Türkiye'nin ağırlığı her kademede hissediliyor. Bugün de bunun bir sonucunu gördük. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.







