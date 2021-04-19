Avrupa Süper Ligi'ne Cüneyt Çakır!

Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasının ardından gözler UEFA ve FIFA'ya çevrildi. UEFA ve FIFA, bu organizasyona katılan takım, futbolcu ve hakemleri hiçbir şekilde tanımayacağını ve kendi organizasyonlarında yer vermeyeceğini açıklarken; Avrupa Süper Lig kulüpleri yeni bir dünya inşa etmek için tüm çalışmalarını hazırladı.



Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak olan 12 kulübü kesinleştiren organizasyon, +8 daha kulübe daha bu organizasyonda yer verecek.



Peki maçları hangi hakemler yönetecek? UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde görev alacak olan hakemlere kendi organizasyonlarında görev vermeyecek ve bu hakemlerin yerel liglerinde de görev almaması için yerel federasyonlar ile görüşecek.



Tıpkı EuroLeague'de olduğu gibi Avrupa Süper Ligi'nde de görev alacak olan hakemleri Elit Hakemler arasında seçecek olan Avrupa Süper Lig yönetimi, büyük bir sürpriz olmaz ve eğer kabul ederse Cüneyt Çakır'a da bu organizasyon içerisinde yer verecek.



Cüneyt Çakır, Avrupa Süper Ligi'nde görev almayı kabul ederse UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda görev alamayacak. Çakır'ın Türkiye Ligi'nde görev alıp almayacağı ise TFF ile UEFA, FIFA arasında yapılacak olan görüşmelerden sonra belli olacak ve kuvvetle muhtemel Çakır, Avrupa Süper Ligi'nde görev alırsa Türkiye Süper Ligi'nde de düdük çalamayacak



BÜNYAMİN GEZER DE ÇAKIR DEDİ



Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, TRT Spor'da katıldığı 'Teknik Analiz' programında Avrupa Süper Ligi'ni de yorumladı. Bünyamin Gezer, deneyimli hakem Cüneyt Çakır için "Cüneyt Çakır için olabilir, yaş grubu yüksek hakemler yüksek fiyata gidebilirler. UEFA hakem vermez ama Cüneyt Çakır, FIFA hakemliğinden ayrılıp Avrupa Süper Ligi'nde görev yapabilir" ifadelerini kullandı.



