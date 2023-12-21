Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak Türk takımları

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın ardından yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi için Türkiye'den açıklamalar geldi.



Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini açıkladı.



İşte Başakşehir'in açıklaması;



"İstanbul Başakşehir FK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak verdiği ve hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen kararı dikkate almaktadır.



İstanbul Başakşehir FK olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için Avrupalı kulüp arkadaşlarımızla birlikte Avrupa Kulüpler Biriliği aracılığıyla çalışmaya %100 bağlıyız. Bu da ancak Avrupa Kulüpler Biriliği'nin UEFA ile sahip olduğu güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacaktır."

EMS Yapı Sivasspor da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.



Sivasspor'un açıklaması;



"Sivasspor Kulübü, Avrupa Adalet Divanı'nın Süper Lig davasına ilişkin verdiği herhangi bir projeyi desteklemeyen kararı dikkate almaktadır. Kulüp olarak Avrupalı dostlarımızla birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya yüzde 100 kararlıyız. Kulüplerin Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri desteklemesi gerekiyor."





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