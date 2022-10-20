Avrupa Su Sporları Kongresi, Antalya'da düzenlenecek

2022 Avrupa Su Sporları Kongresi, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Su Sporları Kongresi, Antalya'da düzenlenecek
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20 Ekim 2022 01:26
2022 Avrupa Su Sporları Kongresi, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Serik ilçesindeki Belek Turizm Bölgesi'nde 21-22 Ekim tarihlerinde Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, bazı toplantılar ile LEN kongresi yapılacak.

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