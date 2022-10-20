Avrupa Su Sporları Kongresi, Antalya'da düzenlenecek

2022 Avrupa Su Sporları Kongresi, Antalya'da yapılacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Serik ilçesindeki Belek Turizm Bölgesi'nde 21-22 Ekim tarihlerinde Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
Organizasyonda, bazı toplantılar ile LEN kongresi yapılacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Serik ilçesindeki Belek Turizm Bölgesi'nde 21-22 Ekim tarihlerinde Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.
Organizasyonda, bazı toplantılar ile LEN kongresi yapılacak.
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